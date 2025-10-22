Поиск

На российскую велогонщицу в отеле упала часть потолка перед стартом ЧМ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Часть потолка обрушилась на велогонщицу сборной России Валерию Валгонен в отеле в Чили, где спортсменка примет участие в чемпионате мира по велотреку. Об этом сообщили в соцсетях член команды Алина Лысенко.

"С ней все в порядке, голова на месте", - рассказала Лысенко.

В результате спортсменок переселили в, по их словам, просторный шикарный номер.

Тренер российской команды Сергей Ковпанец подтвердил, что Валгонен избежала травм. "Валерия выступит на чемпионате мира", - приводит слова Ковпанец "Матч ТВ".

В составе сборной России в нейтральном статусе выступят призер чемпионата Европы Алина Лысенко, чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

Соревнования в Чили пройдут с 22 по 26 октября.

