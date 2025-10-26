Поиск

"Вашингтон" потерпел сокрушительное поражение в 1500-м матче Овечкина

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:7 уступил "Оттаве" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин баллов результативности набрать не смог. Для него этот матч стал 1500-м в чемпионатах НХЛ, до него из россиян этой отметки не достигал никто. По этому показателю Овечкин занимает 24-е место за всю историю НХЛ.

В настоящий момент Овечкин – рекордсмен НХЛ по числу голов в чемпионатах: 899. Предыдущее высшее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки.

Достичь планки в 900 голов 40-летний Овечкин в теории может в ночь на 29 октября, когда "Вашингтон" в гостях сыграет с "Далласом".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
