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Сборная Алжира победила Иорданию на чемпионате мира по футболу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Алжира со счетом 2:1 победили Иорданию во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Матч прошел в Санта-Кларе (США).

В составе алжирской команды голы забили Надир Бенбуали (69), Амин Гуири (82), в составе Иордании – Низар Аль-Рашдан (36).

В группе Jлидирует Аргентина, набравшая 6 очков и обеспечившая себе выход в плей-офф. По 3 очка у Австрии и Алжира, команда Иордании очков не набрала.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

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