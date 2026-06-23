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РПЛ представила мяч на сезон-2025/27

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В основе дизайна мяча на следующий сезон чемпионата России футболу присутствуют характерные графические элементы прошлых лет, говорится в сообщении РПЛ.

Российская премьер-лига во вторник представила мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию РПЛ.

"На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом", - отмечается в сообщении.

Чемпионат России по футболу стартует 26 июля. Действующий чемпион России – "Зенит".

футбол РПЛ Зенит Российская премьер-лига
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