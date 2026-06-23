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Португалия - Узбекистан. Онлайн

Португалия - Узбекистан. Онлайн
Фото: Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

26'

Игра возобновилась. Узбекистану, надо отдать ему должное, удалось отодвинуть игру от своих ворот

23'

Перерыв в тайме. Это нововведение на чемпионатах мира: устраивать паузы в середине тайма.

19'

Ого, чуть Узбекистан не забил: Насруллаев открылся в штрафной слева и без помех пробил. Вратарь легко отразил удар

17'

Португалия уходит в отрыв! Роналду готовился нанести удар со штрафного, но внезапно пробил Мендеш и попал в створ! 2:0!

17'
Гол!!!

2:0

15'

Опасный штрафной ожидается недалеко от ворот сборной Узбекистана

13'

Вот и попытка у сборной Узбекистана провести контратаку. Выводили вперед Шомоуродова, португальский вратарь вовремя выбежал из штрафной и выбил мяч.

8'

Роналду - первый в истории футболист, забивший на шести чемпионатах мира!

6'

1:0 в пользу сборной Португалии!

6'

Сборная Португалии повела в счете, а гол забил не кто иной, как Криштиану Роналду! Он открылся на линии вратарской и замкнул передачу с правого фланга! Что скажут критики?

6'
Гол!!!

ГОЛ!!!!

5'

Сборную Узбекистана тренирует чемпион мира итальянец Фабио Каннаваро. В бытность игроком он был отличным защитником. Его знания игры в обороне сейчас весьма кстати, команда Узбекистана вынуждена находиться у своих ворот

4'

Роналду чуть не забил! Не попал он по мячу после прострела. Это был голевой момент (на мой скромный взгляд)

3'

Вот и первый опасный момент! Фернандеш примерно с 11-митровой отметки нанес удар, но кто-то из защитников успел подставить ногу

1'

Игра стартовала! Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин!

Но и за Узбекистан поболеем – не чужая для нас страна. Тем более некоторые игроки сборной поиграли недавно в России: Файзуллаев (играл за ЦСКА), Урунов ("Уфа", "Спартак", "Урал"), Ашурматов ("Рубин"), Шомоуродов ("Ростов").

Тем интереснее, как сыграет Криштиану сейчас. Особенно на фоне Месси, который на этом ЧМ забил уже пять голов и даже промахнулся с пенальти. Но аргентинец сыграл уже в двух матчах, а португалец - пока только в одном.

"Вон из сборной!", "Твое время ушло!", "Якорь для команды!"

Такую реакцию у болельщиков и экспертов в России вызвала игра Роналду в первом матче. Знаменитый португалец сыграл не лучшим образом и, как отмечают, те же эксперты, тормозил игру своей сборной. А поскольку он суперзвезда, вся команда, получается, играла в основном на него, жертвуя более перспективными вариантами развития атаки.

В первом туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), Узбекистан уступил Колумбии (1:3).

Стартовый состав сборной Узбекистана: Уткир Юсупов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Бехруджон Каримов, Абдулла Абдуллаев, Акмал Мозговой, Отабек Шукуров, Шерзод Насруллаев, Аббосбек Файзуллаев, Остон Уронов, Эльдор Шомоуродов.

Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Криштиану Роналду, Жоау Феликс.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" приступает к серии текстовых трансляций чемпионата мира по футболу. Вашему вниманию - матч второго тура между сборными Португалии и Узбекистана.

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