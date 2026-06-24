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Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ганы завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Фоксборо, США, в рамках второго тура в группе L.

Теперь у команд по 4 очка: имеющая преимущество по дополнительным показателям Англия занимает первое место, Гана – на второй строчке.

Панама и Хорватия очков не набрали, в ночь на среду по московскому времени они проведут очный матч второго тура.

Чемпионат мира проходит с США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.

футбол
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