Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ганы завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Фоксборо, США, в рамках второго тура в группе L.

Теперь у команд по 4 очка: имеющая преимущество по дополнительным показателям Англия занимает первое место, Гана – на второй строчке.

Панама и Хорватия очков не набрали, в ночь на среду по московскому времени они проведут очный матч второго тура.

Чемпионат мира проходит с США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.