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Глава ACA Бибулатов рассказал о высоких ожиданиях от боя Магомедова и Перейры в UFC

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между Шарабутдином Магомедовым, известного по прозвищу Шара Буллет, и бразильца Мишеля Перейры на предстоящем турнире UFCв Баку.

"Бой Шары Буллет и Мишеля Перейры очень интересный. С этим поединком матчмейкеры UFC, думаю, угадали. Я и раньше смотрел бои Перейры, потому что его ударная техника и работа в стойке впечатляют. За его боями реально интересно наблюдать. В то же время Шара Буллет представляет из себя опасного ударника. Этот бой нельзя пропускать! Желаю удачи Шаре Буллет", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

Бой представителей среднего веса будет со-главным на турнире UFC в Баку, который пройдет в субботу.

Главным событием вечера будет поединок бойцов легкого веса Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Мануэль Торрес (Мексика).

UFC ACA Магомед Бибулатов Шара Буллет Рафаэль Физиев Мишель Перейра
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