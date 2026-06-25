Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Фото: Rodrigo Villalba/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 3:0 разгромили команду Шотландии в третьем туре чемпионата мира в группе С.

Встреча состоялась в Майами.

Два гола забил Винисиус Жуниор (7, 45+3 минуты), один – Матеус Кунья (60).

В составе сборной Бразилии почти весь матч провел футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, он был заменен на 82-й минуте.

В другом матче группы С сборная Марокко со счетом 4:2 переиграла команду Гаити. Матч прошел в Атланте.

В составе марокканской команды точные удары нанесли Ашраф Хакими (39), Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78), Жессим Яссин (89). У сборной Гаити на 43-й минуте автором гола стал экс-игрок "Зенита" и московского "Локомотива" Вильсон Изидор, а на 10-й минуте состоялся автогол игрока команды Марокко Яссина Буну.

По итогам всех трех туров в группе С Бразилия и Марокко набрали по 7 очков. Имеющая преимущество по дополнительным показателям Бразилия вышла в плей-офф с первого места, Марокко – со второго. Третье место заняла сборная Шотландии (3), четвертое – Гаити (0).

Участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В 1/16 финала выходят первые и вторые сборные каждой из групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Среди них сохраняет шансы оказаться и сборная Шотландии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.