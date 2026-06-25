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Российские боксеры Сосулин и Мусаев выступят на турнире "IBA.PRO 19"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские боксеры Павел Сосулин и Вадим Мусаев примут участие в турнире "IBA.PRO 19", сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет 11 июля в Москве.

Соперником Сосулина в восьмираундовом поединке будет венесуэлец Эдди Кольменарес, который будет защищать пояс IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе. На профессиональном ринге Сосулин выиграл все 13 боев (семь – нокаутом), Кольменарес одержал 12 побед (все – досрочные), потерпел три поражения, один бой с его участием завершился вничью.

Еще один непобежденный боксер из России Вадим Мусаев (14 побед, девять – нокаутом) встретится с Фарахатом Манилолой из Уганды. На счету угандийца 13 побед (девять – нокаутом) при трех поражениях. Поединок представителей полусреднего веса рассчитан на десять раундов.

Как сообщалось, возглавит турнир бой между регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой.

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