Чемпион мира Бабиков назвал Бьорндалена величайшим биатлонистом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира Антон Бабиков считает норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена биатлонистом №1 всех времен.

"Бьорндален, конечно, для меня величайший, несмотря на то что я не застал ту эпоху, за которую его можно назвать действительно великим. В разных поколениях, в разные временные периоды он был на суперуровне. Какой-нибудь Мартен Фуркад, да, безусловно, тоже, но он, скажем, не переходил из одного поколения в другое. Он выигрывал в свой период, в свое время, но, когда начались сложности, он красиво ушел. То же самое – Йоханнес Бе", — сказал Бабиков.

"Сейчас же никто не выглядит непобедимым, никто не выглядит каким-то невероятным – как Бьорндален, который в его возрасте (40 лет – ИФ) выиграл Олимпиаду в Сочи. Но время придет, и такие лидеры вновь появятся. Но современным спортсменам тяжелее сохранять ту концентрацию, которую Бьорндален поддерживал на протяжении двадцати лет" — отметил собеседник агентства.

52-летний Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира. О завершении карьеры объявил весной 2018 года.