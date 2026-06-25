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Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах

Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома EFC.

Дегтярев отметил, что решение "подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям".

Ранее Международная федерация фехтования восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры.

Михаил Дегтярев ОКР фехтование
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