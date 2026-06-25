Около 800 легкоатлетов выступят на чемпионате России в Екатеринбурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Примерно 800 спортсменов из 70 регионов РФ примут участие в чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Соревнования пройдут с 23 по 26 июля.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярошевский заявил о планах сделать из чемпионата большое зрелище.

"Мы с уверенностью ждем новых личных и национальных достижений на чемпионате России. Наша задача - создать из турнира масштабное спортивное шоу, которое вдохновит и спортсменов, и зрителей и продемонстрирует, что российская легкая атлетика готова к международной конкуренции", - сказал Ярышевский.

Соревнования состоятся на стадионе спортивно‑оздоровительного комплекса "Калининец" .

Всего в рамках турнира будет разыграно 44 комплекта наград в 23 дисциплинах.

Программа чемпионата включает классические беговые виды: спринт (100, 200, 400 м), средние (800, 1500 м) и длинные дистанции (5000, 10 000 м), барьерный бег (110, 400 м с барьерами) и стипль-чез (3000 м с препятствиями). Также будут разыграны медали в эстафетах 4×100 м и 4×400 м.

В технических видах программу составят прыжки в высоту, с шестом, в длину и тройной прыжок, а также метания (ядро, диск, молот, копье). Отдельно пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 10 км, мужское десятиборье и женское семиборье.

Торжественная церемония открытия намечена на 23 июля.