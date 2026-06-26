Российские гимнастки бойкотируют турнир в Румынии из-за запрета флага РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии из-за запрета государственной символики РФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

"Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток", - заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

Он указал на решение исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты полностью восстановлены в правах. Соответственно, отметил Гинатуллин, организаторы Кубка вызова в Румынии нарушили это решение.

"Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления", - подчеркнул он, уточнив, что сборная России готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics.

Кубок вызова проходит с 26 по 28 июня.

В мае этого года исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственной символикой. Оно распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.