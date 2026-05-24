European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (UEG) принял решение снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под эгидой UEG. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь гимнасты России и Белоруссии могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран.

Решение принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики (FIG), которая 18 мая отменила специальные правила, ограничивающие допуск атлетов этих государств.

В 2022 году European Gymnastics отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

