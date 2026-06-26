Определились соперники россиян в первом круге Уимблдона

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании прошла жеребьевка первого круга Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.

В результате определились соперники россиян. Пары с участием отечественных теннисистов выглядят следующим образом:

Мужчины

Даниил Медведев (№9 в рейтинге ATP) – Марин Чилич (Хорватия, 60)

Андрей Рублев (13) – Роман Сафиуллин (127)

Карен Хачанов (22) – Билли Харрис (Великобритания, 140)

Действующий победитель – Карлос Алькарас (Испания).

Женщины

Мирра Андреева (5) – Магда Линетт (Польша,58)

Диана Шнайдер (16) – Ева Лис (Германия, 77)

Екатерина Александрова (19) – Панна Удварди (Венгрия, 71)

Анна Калинская (20) – Магдалена Фреш (Польша, 43)

Людмила Самсонова (42) – Полина Кудерметова (116)

Анастасия Захарова (91) – Каролина Мухова (Чехия, 11)

Алина Корнеева (94) – Кимберли Биррелл (Австралия, 73)

Анна Блинкова (107) – Юлия Стародубцева (Украина, 55)

Анастасия Гасанова (210) – Эмилиана Аранго (Колумбия, 101)

Действующая победительница – Барбора Крейчикова (Чехия).

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В 2026 году он пройдет в Лондоне с 29 июня по 12 июля.