Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

Мирра Андреева Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира Большого шлема RolandGarros-2026.

В финале соревнования в Париже она одолела представительницу Польши Майю Хвалиньскую – 6:3, 6:2.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает восьмое место и является первой ракеткой России. Хвалиньская – на 114-м месте мирового рейтинга.

Для 19-летней Андреевой это первый титул на турнирах Большого шлема, до RolandGarros-2026 она дальше четвертьфиналов не проходила.

Из россиянок RolandGarros в одиночном разряде ранее выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009), Мария Шарапова (2012, 2014).

RolandGarros-2026 завершится в воскресенье финальным матчем в мужском одиночном разряде: сыграют третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) и 14-я Флавио Коболли (Италия).