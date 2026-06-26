Усик освободил три чемпионских пояса в супертяжелом весе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик от трех чемпионских поясов — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

Свое решение он объяснил желанием дать возможность другим боксерам из рейтинга побороться за вакантные титулы. При этом Усик подчеркнул, что не завершает карьеру и намерен провести еще один, заключительный поединок.

В конце мая Усик судейским решением победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в поединке в Египте, и защитил чемпионские титулы. На счету 39-летнего Усика 25 побед (16 нокаутом) на профессиональном ринге, украинец удерживает статус непобежденного боксера.

В июле 2025 года он победил британца Даниэля Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира. Позже он освободил титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).