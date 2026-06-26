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Усик освободил три чемпионских пояса в супертяжелом весе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик от трех чемпионских поясов — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

СпортУсик защитил титул чемпиона мираЧитать подробнее

Свое решение он объяснил желанием дать возможность другим боксерам из рейтинга побороться за вакантные титулы. При этом Усик подчеркнул, что не завершает карьеру и намерен провести еще один, заключительный поединок.

В конце мая Усик судейским решением победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в поединке в Египте, и защитил чемпионские титулы. На счету 39-летнего Усика 25 побед (16 нокаутом) на профессиональном ринге, украинец удерживает статус непобежденного боксера.

В июле 2025 года он победил британца Даниэля Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира. Позже он освободил титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Александр Усик бокс
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