Усик защитил титул чемпиона мира

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBA в супертяжелом весе.

Поединок прошел 24 мая в Египте на фоне пирамид Гизы и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

На счету 39-летнего Усика на профессиональном ринге теперь 25 побед (16 – нокаутом), украинец удерживает статус непобежденного боксера.

37-летний Верхувен провел второй бой в качестве боксера-профессионала, в первом поединке он добился победы. До этого нидерландец специализировался в кикбоксинге.