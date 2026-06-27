Гассиев надеется стать полноценным чемпионом WBA после отказа Усика от поясов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Мурат Гассиев выразил надежду, что его переведут в статус полноценного чемпиона мира по версии WBA после того, как украинский боксер Александр Усик отказался от всех своих поясов.

"Честно говоря, это решение оставить пояса, с одной стороны, неожиданное, а с другой — ожидаемое. Он находится в таком положении, что может делать и выбирать, что хочет. Это его право, и он делает, что хочет", — приводит слова Гассиева "Матч ТВ".

Гассиев отметил, что ему теперь необходимо провести бой с французом Тони Йокой.

"Надеюсь, меня переведут в статус полноценного чемпиона WBA. Хорошо бы в будущем было легче собирать пояса. Но моя задача — тренироваться. В боксе все очень быстро меняется. Еще вчера он был чемпионом, а сегодня они уже вакантные — сказал.

Гассиев подчеркнул, что его главная задача — продолжать тренироваться и побеждать соперников. "В боксе все очень быстро меняется. Еще вчера он был чемпионом, а сегодня пояса уже вакантные. Что будет завтра — никто не знает", — заключил спортсмен.

Как сообщалось, Усик решил отказаться от принадлежащих ему поясов WBA, WВС и IBF, объяснив решение желанием дать возможность другим боксерам из рейтинга побороться за вакантные титулы.

Гассиев – регулярный чемпион WBA. Его бой с Йокой пройдет 11 июля на турнире "IBA.PRO 19" в Москве.