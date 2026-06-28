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Чемпион WBA Continental Сусленков считает, что после отказа Усика от поясов мир бокса повзрослеет

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обладатель титула WBA Continental в тяжелом весе российский боксер Артем Сусленков прокомментировал решение Александра Усика отказаться от чемпионских поясов.

"Решение Усика отказаться от поясов я воспринимаю как шаг, который открывает титульные возможности для других боксеров. Сам он уже многое доказал, но теперь важно, чтобы пояса не простаивали, а за них шли реальные бои", — сказал Сусленков "Интерфаксу".

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"Усик держал эти пояса, как ребенок — соску: крепко, с любовью и чуть ли не во сне. А теперь пусть мир бокса наконец повзрослеет — пусть эти пояса достанутся тем, кто будет их не обнимать, а защищать в жестких рубках", — отметил Сусленков.

Как сообщалось , Усик решил отказаться от принадлежащих ему поясов WBA, WВС и IBF, объяснив решение желанием дать возможность другим боксерам из рейтинга побороться за вакантные титулы.

Сам Сусленков 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19" проведет бой с британцем Джозефом Джойсом. Этот бой станет со-главным в карде вечера бокса, главное событие которого — поединок Мурата Гассиева и Тони Йоки.

бокс Артем Сусленков Александр Усик
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