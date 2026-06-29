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Энцо Мареска возглавил "Манчестер Сити"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Энцо Мареска стал новым главным тренером "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 46-летним итальянцем рассчитан до лета 2029 года.

Предшественником Марески был испанец Хосеп Гвардиола, работавший здесь с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, пять – Кубок Футбольной лиги Англии, по три раза – Кубок и Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Мареска ранее работал в системе "Манчестер Сити", в частности, входил в тренерский штаб команды. Также он возглавлял "Челси", который под его руководством выигрывал Лигу конференций УЕФА и клубный ЧМ.

В качестве игрока Мареска выигрывал титулы в "Севилье" и "Ювентусе".

Манчестер Сити футбол Англия Энцо Мареска
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