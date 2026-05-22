Поиск

"Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хосеп Гвардиола покидает пост главного тренера "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Матч чемпионата Англии против "Астон Виллы" 24 мая будет его последним в этой должности.

При этом испанец продолжит работу в CityFootballGroup в качестве глобального посла.

55-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, пять – Кубок Футбольной лиги Англии, по три раза – Кубок и Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Манчестер Сити футбол Хосеп Гвардиола
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арбелоа покинет пост главного тренера "Реала" по окончании сезона

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"
Умершие знаменитости

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина КХЛ

Роналду попал в заявку сборной Португалии и сыграет на своем шестом ЧМ

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре