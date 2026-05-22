"Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хосеп Гвардиола покидает пост главного тренера "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Матч чемпионата Англии против "Астон Виллы" 24 мая будет его последним в этой должности.

При этом испанец продолжит работу в CityFootballGroup в качестве глобального посла.

55-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, пять – Кубок Футбольной лиги Англии, по три раза – Кубок и Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.