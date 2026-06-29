Поиск

Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина.

Игра продолжалась почти четыре часа.

В мировом рейтинге Рублев занимает 13-е место, Сафиуллин находится на 132-й строчке.

Следующим соперником Сафиуллина будет нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп (54-е место в мировом рейтинге).

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).

Андрей Рублев теннис Роман Сафиуллин Уимблдон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бразильский футболист Фелипе Аугусто перешел в "Зенит"

ЧМ-2026

Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек

Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек
ЧМ-2026

Сборная Канады обыграла ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Канады обыграла ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Джордж Рассел из Mercedes выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Джордж Рассел из Mercedes выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
ЧМ-2026

Месси первый в истории забил в семи матчах чемпионатов мира подряд

Месси первый в истории забил в семи матчах чемпионатов мира подряд
ЧМ-2026

Определились все пары 1/16 финала ЧМ

Определились все пары 1/16 финала ЧМ

Россиянин Магомедов победил бразильца Перейру на турнире UFC

ЧМ-2026

Бельгия, Англия и Португалия вышли в плей-офф ЧМ

ЧМ-2026

Хет-трик Дембеле помог сборной Франции крупно победить Норвегию на ЧМ

Российских тяжелоатлетов допустили к международным турнирам под флагом РФ