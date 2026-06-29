Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина.

Игра продолжалась почти четыре часа.

В мировом рейтинге Рублев занимает 13-е место, Сафиуллин находится на 132-й строчке.

Следующим соперником Сафиуллина будет нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп (54-е место в мировом рейтинге).

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).