Сборная Марокко выиграла у Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ

Фото: Carl Recine/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Марокко завоевали путевку в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

В 1/16 финала марокканская команда взяла верх над Нидерландами.

Основное время встречи в Мексике завершилось со счетом 1:1. На 72-й минуте Нидерланды повели в счете, гол забил Коди Гакпо. На 90+1 минуте Исса Диоп сравнял счет.

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успех сопутствовал сборной Марокко (3:2).

В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.