В Парагвае объявлен национальный праздник по случаю победы над сборной Германии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня национальным праздником в связи с победой сборной Парагвая над сборной Германии на чемпионате мира по футболу.

"Парагвай никогда не сдается! Праздничный день, черт возьми!" - написал он в социальной сети X после завершения матча.

Позднее в руководстве страны подтвердили, что 30 июня будет объявлен национальным праздником в честь победы футболистов.

Западные СМИ отмечают, что победа стала настолько резонансной, что Пенью поздравили чиновники из стран Латинской Америки и США. В частности, заместитель главы Госдепартамента США Кристофер Ландау, который провел часть детства в Парагвае, поздравил эту страну и отметил, что болел за нее. В самом Парагвае люди праздновали на улицах во всех городах.

Парагвай и Германия сыграли со счетом 1:1 в основное время, однако Парагвай победил в серии пенальти, что позволило ему пройти дальше и выбить Германию из турнира. Теперь сборной страны предстоит сыграть с победителем матча Франция-Швеция.

Сейчас четырехкратный чемпион мира сборная Германии занимает 12-е место в рейтинге сборных ФИФА. Парагвай находится на 34-м месте.