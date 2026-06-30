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Дегтярев заявил о расширении допуска спортсменов из РФ к стартам после решения ISU

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские фигуристы и конькобежцы смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах как в личных, так и в командных дисциплинах после решения Международного союза конькобежцев (ISU), заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 г. в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU", - написал Дегтярев во вторник в своих соцсетях.

СпортISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусеISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусеЧитать подробнее

Так он прокомментировал информацию о том, что ISU принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Министр отметил, что пока речь идет о допуске в нейтральном статусе, при этом разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах.

"Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться - лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России - с флагом и гимном страны", - отметил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что ISU отменил запрет россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации.

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