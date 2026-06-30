Суд в Москве оштрафовал болельщиков ЦСКА за оскорбительный баннер

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы привлек пятерых болельщиков футбольной команды ЦСКА к административной ответственности за неспортивное поведение на финальном матче Пути регионов Кубка России.

Каждый оштрафован на три тысячи рублей.

Суд установил, что 6 мая на стадионе "Лукойл Арена" во время матча финала Пути регионов Кубка России между командами "Спартак" и "ЦСКА" пятеро болельщиков армейцев разместили на трибуне баннер с текстом оскорбительного содержания в адрес "Спартака".

Все пятеро признаны виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ).