"Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над столичным ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России.

Игра прошла на стадионе "Лукойл Арена".

На 10-й минуте точный удар нанес Руслан Литвинов.

"Спартак" вышел в суперфинал, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ "Краснодар" - "Динамо" (Москва). 7 мая в Краснодаре состоится ответная встреча этих команд. Результат первого матча - 0:0.

"Спартак" впервые сыграет в суперфинале Кубка России, после того, как изменился формат турнира.

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Он же вместе с московским "Локомотивом" самый титулованный участник турнира - по 9 титулов. "Спартак" - четырехкратный обладатель Кубка России.