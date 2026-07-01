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Нападающий Иван Морозов покинул "Спартак"

Нападающий Иван Морозов покинул "Спартак"
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" расторг контракт с нападающим Иваном Морозовым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

26-летний грок покинул команду по своей инициативе. По сообщениям СМИ, он намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Между тем, права на Морозова в КХЛ закреплены за "Спартаком" - до конца сезона 2030/31.

В прошлом сезоне Морозов провел за "Спартак" 54 матча, в которых набрал 38 (15+23 по системе "гол+пас") очков.

Спартак Иван Морозов хоккей
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