Нападающий Иван Морозов покинул "Спартак"

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" расторг контракт с нападающим Иваном Морозовым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.



26-летний грок покинул команду по своей инициативе. По сообщениям СМИ, он намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.



Между тем, права на Морозова в КХЛ закреплены за "Спартаком" - до конца сезона 2030/31.



В прошлом сезоне Морозов провел за "Спартак" 54 матча, в которых набрал 38 (15+23 по системе "гол+пас") очков.