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Бразильский футболист Савиньо перешел из "Манчестер Сити" в "Тоттенхэм"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Бразилии по футболу Савиньо подписал контракт с "Тоттенхэмом", сообщается на сайте английского клуба.

В "Тоттенхэм" Савиньо перешел из "Манчестер Сити", где за два сезона провел 84 матча, забил семь голов и стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги.

На счету игрока также 13 матчей и один гол за сборную Бразилии.

О сроках контракта Савиньо с "Тоттенхэмом" не сообщается.

Манчестер Сити Тоттенхэм Савиньо футбол
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