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World Triathlon допустил россиян к стартам под флагом и гимном РФ

World Triathlon допустил россиян к стартам под флагом и гимном РФ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Исполком World Triathlon принял решение о полноценном допуске сборной России по триатлону, заявил глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев.

Отечественные спортсмены будут выступать в международных соревнованиях по триатлону под национальной символикой РФ.

"Это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Ранее в апреле World Triathlon уже допустил российских юниоров и параатлетов", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Поздравив Федерацию триатлона России, Дегтярев отдельно отметил "активную работу руководителя федерации Ксении Шойгу по развитию в России системы соревнований и активной работе на международной арене".

Ранее в июле World Triathlon принял решение о допуске российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах.

Михаил Дегтярев ОКР триатлон
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