Футболисты ЦСКА Мойзес и Баринов выбыли на полгода

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник команды Дмитрий Баринов из-за тяжелых травм пропустят по несколько месяцев. Об этом заявил руководитель медицинского департамента московского футбольного клуба Эдуард Безуглов.

По его словам, бразилец Мойзес отправился на родину, где 1 сентября ему сделают операцию: пластика передней крестообразной связки и шов наружного мениска.

"Операцию выполнит известный бразильский хирург Родриго Ласмар, среди пациентов которого множество топ-футболистов из Бразилии, включая Неймара, которого он оперировал трижды, в том числе в связи с травмой передней крестообразной связки. Наш медицинский штаб на постоянной связи с хирургом, и все детали операции мы подробно обсудили", - приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

"Что касается сроков, то мы ориентируемся на семь месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации", - отметил представитель ЦСКА.

Мойзес получил травму в матче против воронежского "Факела" (ЦСКА победил – 1:0) в Москве 15 августа.

В свою очередь, у Баринова "диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки".

"Если будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановится без операции, то восстановление займет до трех месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется выполнить операцию, тогда же уже восстановление займет не менее шести месяцев", - отметил Безуглов.

Баринов получил травму в матче против "Локомотива" 22 августа. ЦСКА победил – 3:2.