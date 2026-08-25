Сусленков назвал Абдуллаева фаворитом боя с Агрба за временный пояс WBA

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Артем Сусленков, входящий в топ-10 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, поделился ожиданиями от поединка за временный пояс организации в первом полусреднем весе между россиянами Зауром Абдуллаевым и Харитоном Агрба.

"Уверен, что бой будет конкурентным, но я бы все-таки поставил на Абдуллаева. Заур, на мой взгляд, опытнее, лучше контролирует дистанцию и, скорее всего, заберёт победу по очкам. Но и Агрба представляет из себя хорошего боксера", — сказал Сусленков "Интерфаксу".

Бой возглавит турнир RCC Boxing Promotions 10 октября в Екатеринбурге.