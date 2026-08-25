Сборная Москвы выиграла женский гандбольный турнир Спартакиады

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной Москвы стали победительницами турнира среди женщин на Спартакиаде народов России 2026 года.

В финале они одержали победу над командой Ростовской области - 37:29.

Встреча за золотые медали прошла в Тольятти.

Бронзовым призером соревнований стала сборная Московской области, которая в матче за третье место переиграла команду Краснодарского края - 34:31.

В программе Спартакиады представлено 44 вида спорта, в которых разыгрывается 362 комплекта наград. Соревнования проходят с 31 июля по 18 октября на базе семи регионов страны.