Поиск

Сборная Москвы выиграла женский гандбольный турнир Спартакиады

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной Москвы стали победительницами турнира среди женщин на Спартакиаде народов России 2026 года.

В финале они одержали победу над командой Ростовской области - 37:29.

Встреча за золотые медали прошла в Тольятти.

Бронзовым призером соревнований стала сборная Московской области, которая в матче за третье место переиграла команду Краснодарского края - 34:31.

В программе Спартакиады представлено 44 вида спорта, в которых разыгрывается 362 комплекта наград. Соревнования проходят с 31 июля по 18 октября на базе семи регионов страны.

гандбол Спартакиада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболисты ЦСКА Мойзес и Баринов выбыли на полгода

"Спартак" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" выиграл пятый матч подряд в РПЛ

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Футболист ЦСКА Баринов получил травму крестообразной связки колена

Футболист ЦСКА Баринов получил травму крестообразной связки колена

ЦСКА обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

ЦСКА обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Россияне завоевали все золотые медали на этапе юниорского Гран-при ISU в Китае

Российский фигурист Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при ISU

Российский фигурист Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при ISU

Полузащитник Артем Карпукас перешел из "Локомотива" в "Зенит"

Россиянка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Китае