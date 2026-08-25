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Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал US Open в миксте

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российская пара теннисистов Мирра Андреева и Андрей Рублев победили итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори в первом круге турнира Большого шлема US Open в миксте.

Турнир традиционно проходит в Нью-Йорке.

Результат - 1:4, 4:1, 11:9.

Эррани и Вавассори – действующие и двукратные победители US Open в миксте.

В четвертьфинале Андреева и Рублев сыграют с победителями матча Диана Шнайдер/Каспер Рууд (Россия/Норвегия) - Джессика Пегула/Тейлор Фриц (оба – США).

Андрей Рублев Мирра Андреева теннис US Open
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