Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал US Open в миксте
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российская пара теннисистов Мирра Андреева и Андрей Рублев победили итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори в первом круге турнира Большого шлема US Open в миксте.
Турнир традиционно проходит в Нью-Йорке.
Результат - 1:4, 4:1, 11:9.
Эррани и Вавассори – действующие и двукратные победители US Open в миксте.
В четвертьфинале Андреева и Рублев сыграют с победителями матча Диана Шнайдер/Каспер Рууд (Россия/Норвегия) - Джессика Пегула/Тейлор Фриц (оба – США).