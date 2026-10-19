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Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся на одну строчку и теперь занимает пятое место.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира категории Masters в Шанхае.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится Янник Синнер (Италия). Далее в топ-5, помимо Медведева, располагаются Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Бен Шелтон (США).

Даниил Медведев ATP теннис
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