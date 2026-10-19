Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Международный союз современного пятиборья (UIPM) отозвал у Литвы право провести этап Кубка мира из-за запрета на въезд в страну для атлетов из России и Белоруссии. Об этом пишет издание Sportas 24.

Решение было принято на заседании исполкома UIPM.

Этап Кубка мира в Литве должен был пройти с 13 по 17 апреля в Каунасе.

В результате UIPMразослал другим национальным федерациям письма с предложением подать заявку на проведение отмененного в Литве этапа.

Летом этого года МОК отменил рекомендации о введении ограничений для россиян. Позже этой рекомендации последовал UIPM.