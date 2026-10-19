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Россия приглашает китайских спортсменов на открытый кубок ШОС в ноябре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия приглашает китайских спортсменов принять участие в открытом кубке ШОС, который пройдет в Москве и Московской области с 11 по 23 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник. "Мы приглашаем китайских спортсменов принять участие в открытом кубке ШОС, который пройдёт в Москве и Московской области с 11 по 23 ноября 2026 года по десяти видам спорта", - сказала Голикова по итогам 27-ого заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, проходящему в Петербурге. Голикова также отметила, что стороны заинтересованы в увеличении количества совместных соревнований и по другим командным видам спорта, в том числе по баскетболу и хоккею. 19 октября в Петербурге проходит очередное 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Татьяна Голикова ШОС
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