Спортсмен погиб во время заплыва на Ironman в Хорватии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Во время плавательного этапа триатлона Ironman 70.3 в хорватском городе Пореч скончался один из спортсменов. Об этом пишет Glas Istre.

По данным местной полиции, трагедия произошла с гражданином Словении 1972 года рождения, которому стало плохо. Помочь словенцу попытались экстренные службы, но спасти участника Ironman они не смогли.

Дежурный судмедэксперт назначил вскрытие для установления точной причины смерти.

Организаторы выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего спортсмена. Это уже второй подобный инцидент на соревнованиях в Порече за последние годы: в 2024 году во время плавательной дистанции умер 50-летний гражданин Великобритании.