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Фигуристы Бойкова и Козловский получили визы во Францию на этап Гран-при ISU

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили французские визы, необходимые для участия в этапе серии Гран-при ISU.

Об этом Козловский написал в своем телеграм-канале.

Соревнования пройдут в Анже 23-25 октября.

Бойкова и Козловский – действующие и трехкратные чемпионы России.

В июне этого года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене запрета россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев.

ISU отстранил россиян и белорусов в марте 2022 года.

фигурное катание Дмитрий Козловский Александра Бойкова
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