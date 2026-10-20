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Бывший футболист "Локомотива" Олег Гарин умер в возрасте 60 лет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий Олег Гарин скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба хабаровского футбольного клуба СКА, в молодежной команде которого он работал старшим тренером.

"Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Олег Гарин известен как футболист московского "Локомотива", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка России. Также он становился здесь серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

Гарин – воспитанник владивостокского футбола, выступал за местный "Луч". Также защищал цвета "Океана" (Находка), "Локомотива" (Нижний Новгород), "Уралана" (Элиста), "Лады" (Тольятти). Будучи тренером, он возглавлял, в частности, "Океан", "Металлург" (Красноярск), "Динамо" (Брянск), женскую команду "Енисей" (Красноярск).

футбол Олег Гарин
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