Поиск

Умер итальянский футболист Франко Барези

Умер итальянский футболист Франко Барези
Фото: Nicolo Campo/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На 67-м году жизни скончался чемпион мира в составе сборной Италии по футболу защитник Франко Барези. Об этом сообщает пресс-служба "Милана", где он провел всю клубную карьеру.

Причины смерти не уточняются. По сообщениям СМИ, ей предшествовала болезнь Барези.

Франко Барези играл за "Милан" с 1978 по 1997 год, несколько лет до этого - за молодежную команду. В его составе он шесть раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Суперкубка Италии. По три раза Барези выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза - Межконтинентальный кубок.

В составе сборной Италии в 1982 году Барези стал чемпионом мира.

Хроника 05 января 2019 года – 31 июля 2026 годаУмершие знаменитости
футбол Милан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

World Boxing допустила россиян к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Все члены УЕФА выступили за бойкот турниров ФИФА

Международная федерация хоккея не допустила россиян на ЧМ-2027

Международная федерация хоккея не допустила россиян на ЧМ-2027

УЕФА из-за разногласий с ФИФА обсудит идею бойкота Чемпионатов мира по футболу

Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии

Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Главный тренер приморского баскетбольного клуба "Динамо" погиб во Владивостоке

ЧМ-2026

Президент ФИФА обвинил критиков ЧМ в распространении ненависти

Президент ФИФА обвинил критиков ЧМ в распространении ненависти

КДК отклонил протест "Спартака" и оставил в силе результат матча с "Зенитом"

ЧМ-2026

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев