Умер итальянский футболист Франко Барези

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На 67-м году жизни скончался чемпион мира в составе сборной Италии по футболу защитник Франко Барези. Об этом сообщает пресс-служба "Милана", где он провел всю клубную карьеру.

Причины смерти не уточняются. По сообщениям СМИ, ей предшествовала болезнь Барези.

Франко Барези играл за "Милан" с 1978 по 1997 год, несколько лет до этого - за молодежную команду. В его составе он шесть раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Суперкубка Италии. По три раза Барези выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза - Межконтинентальный кубок.

В составе сборной Италии в 1982 году Барези стал чемпионом мира.