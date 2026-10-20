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Российские гимнасты завоевали серебро в многоборье на ЧМ и путевку на ОИ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье.

Результат – 250,329 балла

В составе сборной России выступили Даниел Маринов, Арсений Духно, Сергей Найдин, Илья Заика, Мухаммаджон Якубов, Савелий Съедин.

Вместе с тем отечественная команда завоевала и путевку на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Первое место заняла Япония (251,928), третье – Китай (249,193).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме.

спортивная гимнастика
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