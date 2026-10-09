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Участие российских гимнастов в ЧМ в Роттердаме оказалось под угрозой из-за виз

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по спортивной гимнастике столкнулась с визовыми проблемами перед вылетом на чемпионат мира в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

За два дня до вылета россиян на соревнования в Роттердам власти Нидерландов до сих пор не выдали им визы.

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"Вылет команды запланирован в ночь с 11 на 12 октября 2026 года. Официальные тренировки начинаются 13 октября, опробование соревновательного помоста у мужчин — 14 октября. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба организации.

"Федерация гимнастики России уведомила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу по решению визового вопроса во взаимодействии с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабе", - подчеркивается в обращении.

На турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Их получат три лучшие мужские и три лучшие женские сборные.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.

спортивная гимнастика Нидерланды
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