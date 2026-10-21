ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 обыграли испанскую "Барселону" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Париже.

В составе хозяев весь матч отыграл голкипер сборной России Матвей Сафонов.

Голы в ворота "Барселоны" провели Дезире Дуэ (38-я минута), Лукас Эрнандес (72), Витинья (81), Фабиан Руис (86).

Авторы голов в составе "Барселоны": Хави Эспарт (55), Ламин Ямаль (79).

После матчей вторника максимальные 9 очков набрали ПСЖ и английский "Ливерпуль", со счетом 4:3 дома обыгравший испанский "Вильярреал". "Барселона" впервые проиграла в этом розыгрыше, у нее 6 очков.

Результаты остальных матчей игрового вечера:

"Фенербахче" - "Славия" - 2:2

"Сабах" - "Боруссия" - 1:2

"Наполи" - "Буде-Глимт" - 4:3

"Штутгарт" - "Атлетико" - 1:1

"Манчестер Сити" - АЕК – 5:1

"Порту" - ПСВ – 0:1

"Рома" - "Слован" - 4:0

Второй тур общего этапа ЛЧ продолжится в среду.