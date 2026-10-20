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Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч ЛЧ против "Барселоны"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов с первых минут начнет игру против испанской "Барселоны" в Лиге чемпионов УЕФА.

Матч третьего тура пройдет во Франции и начнется в 22:00 мск.

Оба футбольных клуба подошли к отчетному туру с максимальными 6 очками после двух матчей. ПСЖ занимает первое место, опережая идущую второй "Барселону" по дополнительным показателям.

Россиянин Сафонов принял участие в двух стартовых турах, пропустив три гола.

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов.

ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Барселона
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