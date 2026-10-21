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У футболиста ПСЖ Кварацхелии диагностирован разрыв крестообразной связки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в ближайшие дни будет прооперирован, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

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Грузинскому футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Кварацхелия получил травму во вторник во время матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Барселоны". Спортсмен был заменен на 59-й минуте матча в Париже.

В свою очередь, травмы бедра получили игроки ПСЖ Усман Дембеле (заменен на 20-й минуте) и Маркиньос (на 59-й).

В составе "Барселоны" не смог доиграть матч Дани Ольмо, он покинул поле на 27-й минуте.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу ПСЖ, который является действующим победителем Лиги чемпионов.

25-летний Кварацхелия в России играл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".

ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Хвича Кварацхелия
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