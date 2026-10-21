Матч ФК "Торпедо" перенесли с обновленной арены в связи с отзывом лицензии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Матч 15-го тура Первой лиги между московским футбольным клубом "Торпедо" и волгоградским "Ротором" пройдет на "Арене Химки", а не, как планировалось, на реконструированном столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Торпедо".

Клуб ссылается на решение комиссии РФС и приостановке действия сертификата соответствия стадиона "Торпедо" для проведения официальных матчей "в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования стадиона".

Игра пройдет 23 октября и стартует в 18:00 мск.

Исторический стадион "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова был построен в 1959 году в качестве тренировочного поля для футбольной команды завода ЗИЛ - московского "Торпедо".

В рамках нынешней комплексной реконструкции, завершившейся в сентябре 2026 года, стадион "Торпедо" был превращен в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня - IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации РФС. Вместимость центральной арены была увеличена на 1,6 тыс. мест - до 15 тыс. мест. На игровом поле уложен искусственный газон уровня FIFA Quality Pro.

Матч "Торпедо" - "Ротор" должен был стать первым официальным на обновленном стадионе.