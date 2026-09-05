Путин и Собянин открыли обновленный стадион московского "Торпедо"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу приняли участие в открытии обновленного стадиона московского футбольного клуба "Торпедо".

Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов, исторический стадион "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова был построен в 1959 году в качестве тренировочного поля для футбольной команды завода ЗИЛ - московского "Торпедо".

В рамках нынешней комплексной реконструкции, завершившейся в сентябре 2026 года, стадион "Торпедо" был превращён в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня - IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации РФС. Вместимость центральной арены была увеличена на 1,6 тыс. мест - до 15 тыс. мест. На игровом поле уложен искусственный газон уровня FIFA Quality Pro.

Главной идеей проекта стала интеграция в архитектуру истории футбольного клуба "Торпедо". Основной объём арены выполнен в виде огромной металлической "шестерёнки", отсылающей к автозаводу ЗИЛ и индустриальному прошлому Даниловского района. При этом зубчатый силуэт формируют не декоративные элементы, а реальная геометрия фасада и кровли.

Над ареной возведена уникальная "парящая" кровля - её вылет достигает почти 19 м, но при этом по краю поля нет ни одной дополнительной опоры. Обычно подобные навесы требуют установки колонн, которые ухудшают обзор зрителей. На "Торпедо" эту проблему решили с помощью длинных консольных металлических ферм, поэтому кровля как будто "парит" над трибунами.

Ещё одна важная особенность проекта - максимальное использование естественного рельефа местности. Стадион, по сути, встроен в склон между Восточной улицей и будущей Симоновской набережной. Вместо замкнутой арены архитекторы создали объект с двумя уровнями входа: верхним городским и нижним, обращённым к реке. Их соединяют широкая лестница и длинный пандус, по которому может проходить не только поток зрителей, но и обслуживающая техника.

Также архитекторы сохранили привычный пешеходный маршрут местных жителей вдоль верхней аллеи. Теперь он превратится в открытую прогулочную и смотровую площадку над Москвой-рекой. Таким образом, "Торпедо" будет не только работать в дни матчей, но и станет естественным элементом городской среды.

Ранее в 2021 году был введён в эксплуатацию новый спортивный комплекс "Торпедо" на Восточной улице, который пользуется популярностью у любителей футбола и других видов спорта. В целом после обновления спорткомплекс "Торпедо" может принимать до 1 млн посетителей в год. Максимальная вместимость стадиона (в концертном режиме) - 20 тыс. человек.