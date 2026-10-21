Батраков вошел в стартовый состав "Галатасарая" на матч ЛЧ с "Лиллем"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков с первых минут начнет игру турецкого "Галатасарая" против французского "Лилля" в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Россиянин выйдет в стартовом составе команды.

Игра пройдет во Франции в среду и стартует в 19:45 мск.

В предыдущих двух матчах ЛЧ "Галатасарай" потерпел поражения и сейчас входит в число команд, не набравших ни одного очка. При этом во встрече второго тура против "Барселоны" в Стамбуле Батраков отметился голом.

На счету "Лилля" также 0 очков.

Российский футболист перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" прошлым летом.